Fængslet for narkosmugling i Sydamerika: Nu advarer 21-årige Anna andre rejselystne unge

- Det er jo fantastisk, at jeg er kommet hjem nu. Heldigvis er det kun et økonomisk problem, men det er stadig noget, vi ligesom skal have løst.

Undervejs i Anna Søbys fængsling startede venner af familien en indsamling for at hjælpe med at betale den store gæld.

- Jeg håber virkelig, at vi kan få samlet penge sammen, så vi ikke skal have den her gæld. At den ikke skal påvirke mig, men især ikke mine fantastiske forældre, som har gjort alt for mig

I sidste uge, 19. september, vendte Anna Søby Poulsen atter hjem til Faaborg igen efter at have tilbragt juni og juli bag tremmer.

Det blev en længere rejse i Sydamerika end først regnet med for den 21-årige kvinde.

En situation som Anna Søby Poulsen ikke i sin vildeste fantasi havde forestillet sig, da hun dragede til Sydamerika på rygsækrejse med veninden.