Færge uden kaptajn: Danmarks første autonome færge bliver produceret på Fyn

Konceptet er enkelt. En færge, der sejler med en teknologi, som gør, at en fører er ligegyldig. Der er dog en vigtig sikkerhedsperson tilknyttet.

- Så sidder der en inde på et havnekontor og overvåger det, der foregår på video, og er klar til at bryde ind, hvis ikke tingene fungerer, sådan lyder det fra direktør på Tuco Yacht Værft Jonas Pedersen

En fleksibel løsning

På den maritime uddannelsesinstitution Simac i Svendborg tester og simulerer Danmarks Tekniske Universitet (DTU) den teknologi, som skal bruges på de førerløse færger, og professor ved DTU Mogens Blanke tror, et vigtigt element for færgerne er fleksibilitet.

- Man skal have mindre både, der er fleksible, dels rute, men også fleksible tidspunkter man kan rejse på. Altså en slags vandtaxa, hvor man kan tage sin færgeapp og bestille færgen til afgang.

De førerløse færger skal sejle som Fjordbus i Nordjylland, men Tuco-direktør Jonas Pedersen ser det ikke som en umulighed, at færgerne kommer til Fyn

- Jeg tror sagtens, at vi kan lave det sådan, at der er en båd, der sejler til eksempelvis Avernakø eller Lyø uden on-board besætning. Det kan vi godt have inden for ganske få år.