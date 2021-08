Færgepersonale spottede livløs person i vandet: Ældre kvinde druknet

Det var personale på Ærø-færgen, der lå til kaj i havnen, der opdagede kvinden.

De fik hende reddet i land, men kort efter blev hun erklæret død af en læge på stedet, oplyser vagtchefen til avisen.

Politiet har endnu ikke identificeret kvinden, men fortæller til avisen, at der er tale om en ældre kvinde. Hun er sandsynligvis en lokal beboer.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 08.20.

TV 2 skriver, at de første meldinger går på, at kvinden sandsynligvis var gået ud for at bade.

Indsatsleder ved Beredskab Fyn, Jan Dideriksen, siger til Fyens Stiftstidende, at personalet på Ærø-færgen så kvinden liggende i vandet cirka 50 meter ude fra havnekanten.