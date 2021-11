Fair politiker: Hans Stavnsager vandt fairplay-prisen i Faaborg

På valgfesternes tredjedag i Faaborg blev det den siddende borgmester, Hans Stavnsager (S), som fik prisen og det synlige bevis i form af en kasket sat på hovedet.

Han var dog hurtig til at dele ud af æren.

- Hvis man skal holde det i god Faaborg-Midtfyn-ånd, så skulle vi jo egentlig dele den alle sammen. For det er jo sådan, vi træffer beslutninger; vi deles om ansvaret, og vi deles om resultaterne, siger Hans Stavnsager.

For at få prisen skal man som politiker i debatterne have næse for den konstruktive debat.

- Vi har indstiftet fairplay-prisen i vores valgdebatter sammen med Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis, fordi vi ved, at mange vælgere er trætte af mundhuggeri og negativ tone i den politiske debat. Det vil vi gerne gøre noget ved, siger Malene Hammershøy Kjerstad, redaktionschef på TV 2 Fyn.

Konstruktiv ambition

Malene Hammershøy Kjerstad tilføjer, at det er TV 2 Fyns ambition at være Danmarks mest konstruktive mediehus.

- Og det skal forstås helt bogstaveligt, og det skal gennemsyre vores journalistik.

- Selvfølgelig er politikerne uenige og vil kæmpe for deres synspunkter, det skal de, men vi vil også have fokus på nuancer og på de løsninger, de kan finde sammen, siger Malene Hammershøy Kjerstad

Det er vælgerne, der bestemmer, hvem der vinder fairplayprisen ved en afstemning efter hver debat, og de første vindere var godt tilfredse med at kunne hive kasketten med hjem.

Ved debatten på Ærø blev prisen uddelt til Inga Blom Thomas (ÆrøPlus), og på Langeland gik prisen til borgmester Tonni Hansen (SF).