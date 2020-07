Brand på Falsled Kro slukket: Snarrådigt personale og gæster undgik en større brand

Sen eftermiddag søndag gik der ild i skorstenen på Falsled Kro. Personalet på stedet havde ifølge vagtchef ved Fyns Politi gang i at røge nogle retter. Det endte dog galt, da der kom mere røg og ild i skorstenen end der burde.

- Der er nogen, der bemærker, at der kommer temmelig meget røg ud af skorstenen og så udvikler det sig til flammer, siger vagtchef ved Fyns Politi Kenneth Taanquist.

Men en resolut og snarrådig reaktion gjorde, at man kunne redde kroen fra endnu større flammer og brand.

Både personale og gæster sprang til for at hjælpe med at slukke ilden.

- Gæsterne fandt en stige, og hjalp personalet med at hælde vand ned i skorstenen, siger Kenneth Taanquist og fortsætter:

- Alle var engageret.

Grundet den hurtige reaktion fra både gæster og personale udviklede branden sig ikke til mere. Der er små skader på stråtaget efter branden.

- Det var, hvad det endte med. Så det var godt nok, at det ikke gik værre, siger Kenneth Taanquist, der er noget begejstret for den store indsats som både personale og gæster bidrog med.

Falsled Kro består af et gammelt bindingsværkshus med stråtag. Kroen og specielt restauranten har i årtier været et kendt sted på den danske restaurantscene.

I februar mente mange, at restauranten blev snydt for en Michelin-stjerne ved årets uddeling.

Branden slukket i skorstenen på Falsled Kro. #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) July 19, 2020

Brand på Falsled Kro viste sig at være fra skorstenen. Branden har ikke bredt sig, og brandvæsenet har styr på skorstensbranden. Stadig delvis spærret, find alternativ rute. #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) July 19, 2020