Familien Christensen har knækket koden til et grønnere liv

Et flertal af danskerne er motiverede for at ændre deres klimavaner, men når det kommer til at skære ned på blandt andet kødet og andre mere konkrete tiltag, så er historien en anden, viser en ny Megafonmåling lavet for TV 2.

38 procent af danskerne svarer, at de prøver at spise mindre kød til gavn for klimaet, mens 22 procent bruger offentlig transport som et aktivt valg om at være mere klimavenlig. 47 procent mener, at "den rigtige ferie" vægter højere end kravet om at undgå flyrejser.

Familien Christensen har dog gode erfaringer med at omlægge livet i en mere klimavenlig retning, efter de i 2021 blev klimafamilie i Faaborg-Midtfyn, som en del af et kommunalt projekt. Og trods en indledende skepsis, så holder de fortsat fast i de gode klimavaner.

Se mere i indslaget ovenover.