Familien Kähler kom hjem til indbrud: - Her får vi fornemmelsen af, at der var noget galt

Da familien Kähler kom hjem, efter at have tilbragt juleaften hos mormor, mødte der dem en ubehagelig overraskelse.

- Nina, min kone, spørger, om det er mig, der har taget tøjkurven ned fra hylden, og jeg siger: Nej, det er det ikke. Her får vi fornemmelsen af, at der er noget galt, siger Ronn Kähler.

Ganske rigtigt. En tyv var, mens familien var hjemmefra, brudt ind gennem soveværelsesvinduet og sluppet afsted med smykker, kontanter og ure.

- Han har kastet en sten så hårdt, at den er røget gennem ruden og er fortsat tre meter ind i rummet, hvor den har ramt et spejl, der også blev knust, siger Ronn Kähler.

Hans og hans familie er blot en blandt flere i Ringe, der stik mod tendensen har været hårdt ramt at indbrud i julen.

Ringe står for størstedelen af anmeldelserne

For selv om antallet af anmeldte indbrud tog et nøk opad fra den 24. til den 25. december, ser 2020 ud til at blive et år med rekordfå juleindbrud.

Familien-Kählers soveværelsesvindue.

Men det gælder ikke Ringe-området, bekræfter Fyns Politi.

- De har været ramt af en serie indbrud her 24. december og 25., og de står sådan set for den største andel af de anmeldelser, vi har fået, på Fyn, siger vicepolitiinspektør Jesper Weimar Pedersen.

Af 12 anmelder om indbrud juleaften er 10 af dem sket i Ringe. Politiet er i gang med efterforskningen, men ifølge vicepolitiinspektøren tyder det indtil videre på, at der står professionelle, østeuropæiske tyve bag de mange indbrud i byen.

Overvejer bedre sikring af huset

Oplevelsen har fået familien Kähler til at tænke over, om de er nødt til at sikre sig yderligere, hvis de forlader huset til jul næste år.

De havde i forvejen fulgt politiets råd ved at lade lys stå tændt samt alliere sig med naboerne. Derudover havde de blandt andet taget ting med affektionsværdi med sig.

Men nu overvejer Ronn Kähler at opruste med lyssensorer, overvågning eller måske en mere enkel løsning: at blive hjemme.

- Det må vi se på næste år. Nu skal vi lige have koordineret med familien og se, om de er med på den.