Familier opfordres til at slukke skærmen i to timer

Tirsdag 20. august mellem klokken 18 og 20 opfordrer Faaborg-Midtfyns Kommune til, at man slukket skærmen og telefoner.

I stedet skal man have fokus på nærvær og samvær med familien og "spille et brætspil, lave mad sammen, gå en tur eller bare nyde stilheden."

Kampagnen "Sluk sammen" er sat i verden i samarbejde med Headspace Family, som er et nyt samtaletilbud rettet mod pårørende til unge, der har behov for støtte, oplyser kommunen på sin hjemmeside.

"Håbet er, at de skærmfri timer kan give et fingerpeg om, hvad der sker med trivslen, hvis vi kigger op og taler med hinanden i stedet for at kigge ind i skærmen."