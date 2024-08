Fejlslagen appelsinhøst er godt nyt for fynsk virksomhed

En plantesygdom ved navn "Citrus Greening Disease" har ramt høsten af appelsiner i Californien og Brasilien.

Men intet er så dårligt, at det ikke er godt for noget. For den fynske juiceproducent Rynkeby har det betydet øget salg af juice, som er presset på fabrikken i Ringe.

På Rynkeby Foods har man nemlig med stor succes satset målrettet på at indkøbe friske appelsiner, som man presser i Ringe på Fyn.

De friske appelsiner, som Rynkeby Foods indkøber, kommer fra Sydeuropa og Afrika og er hverken ramt af sygdom eller de stigende priser, som appelsinkoncentrat fra Nord- og Sydamerika.

- Siden 2022, hvor appelsinpriserne for alvor begyndte at stige, har vi tredoblet salget af Valsølille-juice, som er en mere eksklusiv juice, som vi selv presser på Fyn. Tidligere var der meget stor prisforskel på Valsølille-juicen, som vi presser i Ringe, og den juice, der kommer fra Brasilien, siger administrerende direktør Mark Hemmingsen.

- Men da de friske appelsiner ikke har haft samme prisudvikling, er prisforskellen nu efterhånden så lille, at en stigende andel af forbrugerne foretrækker den mere eksklusive juice, der er presset på Fyn.

Mark Hemmingsen tror på, at det er en udvikling, der vil fortsætte de kommende år.