Festival offentliggør superstjerne

Egeskov Slot på Fyn danner rammen, når den canadiske verdensstjerne og Grammy-vinder Alanis Morissette for første gang indtager scenen på Heartland festivalen i 2025.

Det annoncerer den fynske festival i en pressemeddelelse mandag.

- Vi er utroligt stolte over at præsentere en af de mest markante stemmer inden for alternativ rock, når Alanis Morissette gæster Heartland til sommer, siger festivaldirektør Ulrik Ørum-Petersen i pressemeddelelsen.

Sange fra 50-årige Alanis Morissette har indbragt hende i alt syv grammyer i kategorier som bedste rockalbum, bedste album, bedste rocksang og bedste kvindelige rocksanger.