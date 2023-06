Festival overrumplet af mange gæster

Det er ikke kun på Fynske Motorvej, at der lørdag er trængsel og kødannelse.

Også ved indgangen til Heartland Festival er der lørdag eftermiddag meget stillestående trafik - af mennesker.

Nogle står sågar i kø helt ud til parkeringspladsen for at komme ind på musikpladsen.

Også i barerne på festivalen virker det til, at menneskemængderne kommer lidt bag på festivalen.

I hvert fald har Heartland netop set sig nødsaget til at udsende en meddelse via sin app, hvor den opfordrer gæsterne til at udnytte alle festivalens barer.

- Mange er tørstige, og vi håber, at I vil væbne jer med tålmodighed, lyder det.