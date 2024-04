Festival-scoop vækker opsigt i udlandet - hvordan gjorde I det?

Det var en artig overraskelse, der lurede, da Heartland Festival fredag kunne præsentere de amerikanske hip hop-legender Lauryn Hill og Wycleaf Jean som hovednavne til årets festival.

Bookingen har vakt opsigt uden for landets grænser, og det store amerikanske musikmedie Pollstar måtte simpelthen lige ringe festivalens direktør og musikchef Ulrik Ørum-Petersen op for at høre, hvordan han lige lykkedes med at samle de to stjerner sammen på en europæisk scene for første gang i 20 år.

- Hun er virkelig vild med vores unikke festivalskoncept, og hun ville rigtig gerne gøre noget helt specielt for os, selvom hun slet ikke er på tour. Det var faktisk Lauryn Hills egen idé at skræddersy en optræden med Wyclef (Jean, red.) og YG Marley.

- Vi var meget begejstrede, da vi hørte om hendes tanker. Det tog lidt tid at lave en aftale, men vi er meget glade for, at det lykkedes, siger han til Pollstar.