Fitnesskæde kræver erstatning fra 179 politikere

Ikke alene sås der væsentlig tvivl om den fortsatte drift i Local Fitness' nyeste regnskab. Regnskabet har også en højst besynderlig tilføjelse.

Det skriver JV.dk om fitnesskæden, der har afdelinger i Faaborg og Årslev på Fyn.

I regnskabet for sidste regnskabsår nævnes nemlig "politikernes kriminalitet" under corona-nedlukningerne. En "kriminalitet", som selskabet har tænkt sig at inddrive erstatning for fra samtlige af landets folkevalgte på Christiansborg.

Avisen har ikke kunne få selskabets direktør, Kåre Solhøj Dahle, i tale.