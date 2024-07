Flere udenlandske gæster på Egeskov: - Vi elsker det her

I 2023 havde Egeskov Slot rekordmange gæster, også selvom det var koldt og vådt.

I år oplever de især, at der kommer flere udenlandske gæster, end der er kommet tidligere, fordi udenlandske turister gerne vil nordpå for at undgå den ekstreme varme - og så er Danmark helt perfekt, mener de.

- Vi elsker det virkelig her, siger Nora Griss fra Nordtyskland, og fortsætter:

- Jeg har virkelig set frem til 20 grader. Og ja, nogle gange regner det, men jeg synes stadig, at 20 grader er den helt perfekte temperatur.

Hun er her med sin mand og børn. De er altid taget til Norge i sommerferien, men i år tænkte de, at de ville prøve at holde ferien i Danmark.

Også Ann Von Drieden fra Belgien valgte at holde ferien i Danmark, og hun har det på samme måde som Nora Griss.

- På grund af klimaforandringerne vil vi i sommermånederne ikke sydpå, fordi det er for varmt, fortæller hun.