Først kom stormflod, så kom brand: - Vi er jo grædefærdige

Torsdag morgen gik Stephen Feldborg Andersen livsværk bogstaveligt op i røg, da en kortslutning i et køleskab satte gang i en brand i hans fiskebutik i Faaborg. Det sker ugen efter, at han og andre kræfter kæmpede en brav kamp for at begrænse skaderne i butikken under weekendens stormflod.

Først onsdag kunne de slå dørene op efter oprydningsarbejdet fra stormfloden, men nu venter et værre og større oprydningsarbejde, fortæller Stephen Feldborg Andersen til TV 2 Fyn:

- Det gør det bare være, nu kan vi slet ikke lukke op. Vi er jo grædefærdige hernede, det er vores livsværk, der bliver ødelagt, siger han og fortæller, at han forventer at være lukket i flere uger.