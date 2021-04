Første uge i frisørsalonen: - Mange har spurgt, om vi er trætte, men vi har bare fået mere energi

Rikke Frost er afklaret med, at coronapasset nok kommer til at være en adgangsbillet den kommende tid.

- Vi ser forskelligt på den slags. Jeg tror nogen kunder måske har valgt at vente for at undgå at vise coronapas, men for os her i salonen er det ikke et problem, understreger hun.

For nu er hun bare glad for at kunne nusse om kunderne igen.

- Det er en fornøjelse at møde ind på arbejde, hvor man bliver opmærksom på, hvor dejlig en hverdag, man har. Og fire måneders nedlukning, det gør vi ikke igen, vel? siger Rikke Frost til sine kolleger og får fuld plade på hovedryst.