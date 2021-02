Førstesal udbrændt: Voldsom brand i Øster Hæsinge

En kraftig brand har lørdag middag hærget en villa på Øster Hæsingevej i Faaborg og efterladt førstesalen udbrændt.

Det oplyser vagtchef hos Fyns Politi Lars Thede til TV 2 Fyn.

- Det har været en voldsom brand, når noget af huset er udbrændt, men der har ikke været risiko for spredning, siger han.

Læs også Endnu et kolonihavehus ramt af brand

Det var beboerne selv, der anmeldte branden kort efter klokken 11. De kom hurtigt ud af huset, og ingen er derfor kommet til skade, lyder det.

Kender årsagen

Allerede få timer efter branden opstod, har politiet en klar idé om, hvad der har været årsagen bag.

- Branden er opstået ved brug af en varmeblæser, og vi er sikre i vores sag, så vi tør godt lukke på den konklussion, siger vagtchefen.

Læs også Anden gang på få år: Brand på stort sydfynsk gods

Om det har været grundet en kortslutning eller overophedning vides dog ikke, men Lars Thede kan udelukke, at der er tale om noget kriminelt.

Brandfolk arbejder på stedet

Kort før klokken 13 arbejder beredskabet fortsat på stedet, oplyser Henrik Lindekilde, indsatsleder hos Beredskab Fyn.

Og selv om ilden er ved at være slukket, venter der en del arbejde for brandfolkene.

- Jeg vil skyde på en to-tre timer, som vi skal bruge på efterslukningen for at være helt sikre på, at der ikke er mere at komme efter, siger indsatslederen.

Foto: Preben Dahl

Foto: Preben Dahl