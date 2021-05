For første gang siden 1994: Veterantogvogne er et scoop

Men hvis man tror, at man kan komme afsted i begge vognene i år, så kan man godt glemme det.

Jørn Knudsen forudser nemlig, at der nok går nogle år, før begge vogne er klar til drift.

- Der går altså nogle år, inden vi går i gang med den. Vi har en stor dieselelektrisk motorvogn fra 1932, som vi gerne vil have op at køre først, siger formanden.

- Men den anden er driftsklar, og det er det største scoop, at vi kan sætte den direkte i drift her til sommerkøreplanen og får dermed 44 ekstra pladser.

- Det er det, der er det mest suveræne.

Første gang siden 1994

Prisen for at få de to vogne til Sydfyn er ifølge Jørn Knudsen til at have med at gøre.

Den ene vogn byttede de sig til, mens den anden koster skrotprisen. Dertil kommer så omkostninger til transporten.

- Jeg er rigtig glad. Det er første gang siden 1994, at vi får anden materiale her på banen.

- Og det skønne ved det er, at det er teaktræsvogne, og at det er med åben endeperron. Det har vi altid ønsket os, fordi der har man rigtig flot udsigt ved at stå udenfor.