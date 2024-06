Torsdag til lørdag løber Heartland Festival af stablen på Egeskov Slot i det midtfynske. Og her er snart sagt alt, hvad hjertet begærer, fra musik til - bryllupper.

Og sidstnævnte var netop, hvad Mads og Katarina nåede på fredagens udgave af festivalen. Her blev de to viet foran et festivalpublikum og Mads' forældre. Og det var et rørt brudepar, som sagde "ja" til hinanden.

