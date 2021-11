Foreninger om frivillige i ældreplejen: Vi vil ikke være regulær arbejdskraft

Desuden ønsker Socialdemokratiet et tættere samarbejde med for eksempel SOSU-uddannelsen i Faaborg.

- Der er ligeledes stillet forslag om, at eleverne i 10. klasse på en SOSU-linje på Campus Faaborg – indgår i en besøgsvens ordning for at sikre kendskab til uddannelsesområdet ved hjælp af relationsopbyggende opgaver, højt læsning, gåture, spil, med videre. Ligesom vi kender i besøgstjenesten ved Røde Kors i dag, skrev Anstina Krogh (S) i et læserbrev i Fyens Stiftstidende i oktober.



Mening i tilværelsen

Debatten om flere frivillige på kommunens plejehjem opstod i kølvandet på efterårets budgetforhandlinger, hvor kommunen valgte at spare den såkaldte klippekortsordning på kommunen plejehjem væk.

Klippekortet giver plejehjemsbeboere mulighed for i et antal timer hver måned at få personlig hjælp fra plejepersonalet - efter beboerens eget ønske.



Beslutningen fik ældresagens formand i Faaborg til tasterne.

- Det provokerede mig, at man tænkte, at vi frivillige bare kunne erstatte plejepersonale, siger Hartvig Fritzen.

Anstina Krogh, der er kandidat for socialdemokraterne, anerkender udfordringen.

- Hvis jeg skal komme med et slag på tasken,, så skal vi bruge 30 frivillige. Og der skal vi ud og aktivere nogle frivillige, vi ikke har haft fat i før. Men jeg tror virkelig på det. Jeg er selv formand for Havnestuen, og der har vi frivillige på venteliste for at være med, siger hun.

- Jeg ved godt, at vi skal ud og gøre en indsats. De frivillige kommer ikke af sig selv. Men omvendt ser vi så mange unge mennesker, som er rådvilde og føler, der ikke er brug for dem her i samfundet. Hvis de engagerer sig frivilligt, vil de mærke, de gør en forskel. Det vil give dem noget mening i tilværelsen, siger Anstina Krogh.