Formand i ekstase over Ørbæk Marked: - Vi kan, hvad vi vil

Ørbæk Marked er lukket og slukket for i år, og derfor er det tid til en status.

Og spørger man formand Jesper Sommer Andersen, er der ikke sparet på de positive gloser om det velbesøgte marked. Faktisk har han svært ved at få armene ned:

- Det her siger bare, at vi er en mega sej by, som kan, hvad vi vil, siger Jesper Sommer Andersen, da TV 2 Fyn møder ham søndag eftermiddag.

Ørbæk Marked er præget af en masse frivillige, der sørger for at få det hele op at stå, og de får også et par rosende ord med på vejen.

- Folk træder til, de bidrager, og de giver den en skalle, lyder det fra formanden, der tilføjer:

- Alle synes, det er fedt at være med. Det er noget, som mange ser frem til.

Falsk alarm

Et af de helt store samtaleemner inden afviklingen af Ørbæk Marked var vejret, eftersom DMI varslede, at en 100-årshændelse ville ramme Fyn.

Et varsel, der dog blev trukket tilbage lørdag, men det var da også noget, der fyldte hos formanden.

- Vi har været lidt spændte på vejret, men heldigvis blev det ikke så slemt, som de havde truet med, siger han.

- Det har været et rigtig godt marked, siger Jesper Sommer Andersen.



Det er formentlig ikke alle, der deler formandens opfattelse. Natten til søndag blev en ung mand nemlig slået i hovedet med en flaske, og et par timer senere brækkede en teenager næsen i en anden voldsepisode.