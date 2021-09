Fortryder udelukkelse af byrådspolitiker - Thomas Ingemansen er alligevel velkommen i paneldebat

- Han har lagt sig fladt ned og sagt, at det er hans fejl, og han beklager, og så skal vi også videre derfra, siger Thomas Ingemansen.

Tager imod en undskyldning

Efter at have stået fast på sin beslutning om at udelukke Thomas Ingemansen under et interview med TV 2 Fyn torsdag er Jakob Holm kommet i modvind. Derfor indkaldte han fredag de konservative til "kaffe- og dialogmøde".

- Jeg har det sådan, at folk, der ikke laver fejl - de laver ingenting. Og jeg er også en person, der tager imod en undskyldning, lyder det fra Kirsten Birkelund, der er formand for Konservative i Faaborg-Midtfyn.