Fortsat masser af millioner i fynske madrasser

Året før var overskuddet på 450 millioner kroner.

Ledelsen er ikke specielt meddelsom om, hvordan resultaterne er opnået bortset fra en bemærkning om, at de kan henføres til en forbedret udvikling på selskabets markeder, specielt i andet halvår af 2020.

Skattesag

Produktionen i Aarup bygger på et patent, som de amerikanske ejere betaler royalty for at benytte.

Men det danske skattevæsen mener, at prisen har været for lavt sat, og at der dermed er ført fortjeneste ud af landet og betalt for lidt skat i Danmark.