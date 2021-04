Frisør åbner til fuldt booket kalender - én enkelt blev afvist

Allerede fra morgenstunden var der gang i saksene i frisørsalonen Frisør R i Ringe. Kalenderen er booket langt frem, og den har været fyldt op lige siden, genåbningen blev præsenteret i marts.

- Man bliver helt nervøs og spændt på den gode måde. Kan man nu huske det hele, men vi ved jo, at vi har gjort det før, så det kan vi selvfølgelig igen, fortæller frisør Rikke Frost.

Håndsprit, afstand og mundbind er både kunder og frisører vant til, men genåbningen tirsdag forudsætter, at kunderne også medbringer et coronapas.

Ingen døgn-klipning

Tirsdag morgen måtte Rikke Frost afvise en ældre herre.

- Det er jo simpelthen ikke rart, at han tror, han kan få en klipning. Det er en lille smule ubehageligt selvfølgelig, for det er aldrig rart at afvise en kunde. Men det er jo bare en nødvendighed lige p.t., fortæller frisøren.

Coronapas For at kunne gå til frisøren skal du fra tirsdag have et gyldigt coronapas, der dokumenterer, at du er testet negativ inden for maksimalt 72 timer, er blevet vaccineret mod corona, eller har været smittet inden for de seneste 12 uger. Du kan downloade dit coronapas på sundhed.dk.

I Frisør R på Stationsvej er i alt ni frisører ansat. Men selvom telefonen kimer, og kalenderen er fyldt op, kommer frisørerne ikke til at arbejde i døgndrift. Frisørerne har dog spredt vagterne mere ud på dagen end normalt, så alle ni ikke er på arbejde på samme tid.

- Vi kommer ikke til at arbejde i døgndrift, for vi vil her hos os stadigvæk have den høje service og et højt fagligt niveau, og det kræver, at man kun kan klippe et vist antal per dag. Vi arbejder lidt mere forskudt, så vi kan arbejde nogle flere timer, men vi kommer ikke til at arbejde i døgndrift, siger Rikke Frost.

Landets frisører blev lukket 21. december sidste år. Siden da er nedlukningen blevet skubbet ind til nu.

