Frisør klipper økonomisk trængte gratis

Frisørsalonen Borgensgaard Cutz i Ryslinge gør mere end bare at klippe kundernes hår. For fjerde år i træk tilbyder ejer Nicolai Borgensgaard nemlig gratis klipninger til dem, der ikke har så meget at gøre med i julemåneden.

- Det er noget jeg har med hjemmefra. Det der med at gøre en indsats for, at alle får en gods jul. Man skal huske på, at det ikke er for alle, at december er en hyggelig måned. Især for folk, der ikke har en økonomi, der hænger sammen, siger han.

Ud over en gratis ny frisure udlover Nicolai Borgensgaard 500 kroner til tre mennesker, der mangler lidt til julegaver eller maden.