Frivillige skaber ny søredningsstation i Faaborg

For knap to uger siden blev der holdt møder i Faaborg for at finde frivillige, der ville drive redningsstationen.



Det krævede mindst 20 frivillige at drive den nye søredningsstation, men opbakningen var større end forventet. Flere end 35 frivillige er interesseret i at hjælpe.

Den nye station i Faaborg vil i samarbejde med det stationerne i Assens og Rudkøbing dække stort set hele det Sydfynske Øhav.



Søens vejhjælp

Den kommende søredningsstationen i Faaborgs vigtigste opgave bliver at hjælpe til søs.

- Vores primære opgave er det, vi kalder søens vejhjælp. Hvis der er nogen, der løber tør for brændstof, knækker en mast eller farer vild, så er det os, de kalder på.

- Vi bliver også kaldt ud til livreddende aktioner. Vi bliver kaldt ud til det hele, men vores primære opgave er frivillig søredning.

Udover hjælpen til søs skal der også klares opgaver på land, såsom økonomi og PR-arbejde, så der bliver brug for mange kompetencer.