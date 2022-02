Frygt før storm i Højrup: Kommune spærrer vej af ved nedlagt fabrik

Afspærringen sker for en sikkerheds skyld, oplyser Faaborg-Midtfyn Kommune.

Den ramponerede og tomme bygning er meget sårbar over for kraftig blæst, og beboere i landsbyen har flere gange klaget til kommunen.

Senest har kommunen hegnet bygningen ind fra vejsiden for, at det ikke skal være farligt at færdes i nærheden af bygningen. Det skete før stormen Malik meldte sin ankomst til Fyn.

Påbud

Samtidig har kommunen den 10. februar i år varslet to påbud.

Det sker blandt andet fordi, der er åben adgang til ejendommen, og at manglerne ved ejendommen kan frembyde fare for personer.



Påbuddene kræver:

At der etableres effektiv afskærmning omkring bebyggelsen inden den 7. marts 2022.

At bebyggelsen sikres inden den 1. maj 2022, så det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Ejendommen er ejet af anpartsselskabet Piotini, der er ejet af Preben Würtz.

Han har fået indtil den 24. februar til at forholde sig til påbuddene.



Det er ikke første gang, at beboere i Højrup har klaget over den tidligere fabriksbygning, men det er første gang, der varsles et påbud.

Flere klager

Allerede i 2014 modtog Faaborg-Midtfyn Kommune en klagesag om nedfaldende byggematerialer, men efter en besigtigelse fandt kommunen ikke væsentlige mangler efter, at ejeren havde foretaget nogle tiltag.