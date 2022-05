Frygt for solcellepark får landsby på barrikaderne: - Alle vores skønne marker

Han tilføjer, at der foreløbig er tale om løse planer:

- For jeg anerkender fuldstændig, at der er rigtig mange lodsejere derude, men af respekt for for både vores ressourcer, lodsejeres ressourcer og, så sandelig også, kommunens ressourcer, jamen, så laver vi en tilbundsgående undersøgelse inden, vi beslutter os for, at lave en projektansøgning.

Beboer: - Vores by vil forsvinde

Ikke desto mindre skød borgerne kampen i gang med en underskriftsindsamling ud fra tesen om, at det drejer sig om at handle hurtigt.

Men er der noget "ikke i min baghave over det"?

- Det her handler om, at vi er et meget, meget lille bysamfund, og hvis den her planlagte solcellepark skal kunne blive til noget, så vil de opkøbe den ene halvdel af byen.

- Og dermed forsvinder vores by, mener Steen Christoffersen.

Søndagens protestaktion har allerede gjort indtryk på udviklingsdirektøren Better Energy. Modstanden er tilsyneladende så stor, at det kan blive svært for energiselskabet at gennemføre projektet.

- Jeg synes ikke, det ser særlig optimistisk ud, når der møder 70 mennesker op som er overordentlig bekymret over det her, så er det da noget, vi tager til efterretning.

- Det kan du være helt stensikker på, siger Anders Nielsen.