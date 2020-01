Fynbo får stor rolle i dansk EM-skæbnekamp

Den tidligere GOG-spiller Niclas Kirkeløkke er tiltænkt en stor rolle i både det danske forsvar og angreb, når de danske håndboldherrer mandag aften spiller en afgørende EM-gruppekamp mod Ungarn.

Det siger den danske assistenttræner, Henrik Kronborg.

Højrebacken starter i forsvaret, og alt efter om han har lang eller kort vej til den danske udskiftningsbænk, bliver han inde i angrebet eller bytter med Michael Damgaard.

- Vi håber, at han kan komme med ind og løfte noget forsvar, så vi kan få nogle løb, siger Kronborg.

25-årige Niclas Kirkeløkke, som er født i Ringe, fik ikke et eneste minut på banen, da Danmark lørdag tabte til Island, men det kommer ikke til at få betydning, mener assistenttræneren.

- Han har spillet meget i de andre kampe, vi har haft op til EM, og hele tiden spillet med i de kæder, vi har fokus på. Han trænede utrolig godt i går, så det tror jeg nok, han skal løse.

- Han er bare lidt mere frisk i dag, end han ville have været, hvis han havde spillet den anden dag, siger han.

Anfører Niklas Landin starter modsat lørdagens kamp inde i det danske mål.

Keeperen har døjet med sygdom op til EM, og derfor var det den normale andenkeeper Jannick Green, der startede inde i åbningskampen.

Landin kom ind midtvejs i første halvleg, men fik i anden halvleg direkte rødt kort, da han ramte en islandsk spiller i kontra i forsøget på at snuppe bolden.

Derfor er det vigtigt, at han får en god start i målet, siger Kronborg.

- Det er super vigtigt at få ham i gang. Når han står bedst, er han verdens bedste målmand, så ham skal vi have i gang, siger assistenttræneren.

Danmark har kniven for struben, når kampen mod Ungarn fløjtes i gang klokken 20.30.

Island vandt tidligere mandag over Rusland, og derfor skal danskerne have point mod Ungarn, hvis der skal holdes liv i mulighederne for avancement til mellemrunden.

Inden kampen er Morten Olsen blevet skiftet ind i truppen, hvor han erstatter Jacob Holm.

Olsen sad ude som reserve mod Island, men trænerteamet vurderer, at ungarerne passer bedre til hans spil.

- Vi forventer, at vi kommer til at kunne spille lidt tættere på mål, end vi gjorde den anden dag.

- Og vi forventer også, at der skal lidt flere afleveringer på, og Morten er god til at løse de ting, og så er han også rigtig skarp håndboldmæssigt oppe i hovedet. Det kan være, vi får brug for det, siger Kronborg.