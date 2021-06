Fynbo fik pengene 3.000 gange igen på vanvidsodds

Spanien endte med at slå Kroatien 5-3 i forlænget spilletid. Da de ordinære 90 minutter inklusiv tillægstid var spillet, var resultatet 3-3. Det samme var det i kampen mellem Schweiz og Frankrig. En kombination af de to resultater var indbringende for en fynbo, der havde oddset på netop de resultater.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix