Fynbo frygter fremtiden: Erhvervsstyrelsen er for sløve med hjælpepakkerne

Mange små fynske selvstændige gisper lige nu efter luft på grund af coronakrisen.

For snart tre uger siden ansøgte Thomas Bang Christensen, der er selvstændig og ejer it-virksomheden HardSoft Support i Kværndrup, om kompensation for tabt omsætning.

Men pengene lader vente på sig.

Han har stadig ikke fået penge udbetalt fra den hjælpepakke, som skal holde hånden under de selvstændigt erhvervsdrivende under coronakrisen.

- Jeg går bare og triller tommelfingre og venter på, at telefonen ringer. Jeg kan da godt mærke, at det kun er et spørgsmål om tid, før der ikke er flere penge i banken, siger han.

SPØRGSMÅL FRA EN FYNBO Som selvstændig vil det være godt at vide, om der kommer nogen støtte. Jeg søgte om støtte den 4. april og har ikke hørt noget siden. Når jeg ringer til Erhvervsstyrelsen siger de, at der går en til to uger, før der kommer udbetaling. Jeg har snakket med mange, der også går og venter på hjælp, men der kommer intet svar nogen steder fra. – Thomas Bang Christensen, Kværndrup Se mere

Den 4. april ansøgte Thomas Bang Christensen om kompensation for sin virksomheds manglende omsætning hos Erhvervstyrelsen.

For som så mange andre små og mellemstore virksomheder er ordrebogen pludselig tom.

- Der sker intet. Alt er gået i stå, og firmaer er lukket ned. Så der er ingen virksomheder, der skal have repareret eller serviceret deres computere, siger han.

Thomas er langt fra den eneste, der venter på pengene

Men fynske Thomas Bang Christensen er langt fra den eneste, der fortsat venter på at modtage støtte fra de økonomiske hjælpepakker, som Folketingets partier i vedtog i marts.

Mange virksomhedsejere sover dårligt om natten, fordi de ikke ved, om de kan betale deres regninger Mia Amalie Holstein, cheføkonom hos SMVdanmark

Det fremgår af en ny undersøgelse fra erhvervsorganisationen SMVdanmark, der repræsenterer små og mellemstore virksomheder, som TV 2/Fyn har fået indsigt i.

Undersøgelsen viser, at tre ud af fire adspurgte virksomheder i Region Syddanmark endnu ikke har fået udbetalt kompensation for virksomhedernes manglende omsætning.

Heraf har 58 procent af virksomhederne fået en kvittering, men ikke fået oplyst, hvornår pengene går ind, mens 23 procent endnu ikke har fået svar på ansøgningen.

Kun tre procent af de adspurgte virksomheder i Region Syddanmark har modtaget pengene.

Om undersøgelsen Undersøgelsen er lavet på baggrund af et spørgeskema. SMVdanmark har spurgt 10.000 små og mellemstore medlemsvirksomheder om, hvordan coronakrisen rammer dem. Svarprocenten er 20 procent. I Region Syddanmark har 344 virksomheder besvaret spørgeskemaet. Se mere

Tallene viser, at der er utrolig mange virksomheder i Region Syddanmark, der lige nu venter på at få svar – og udbetaling af kompensationen – fra Erhvervsstyrelsen.

Sådan lyder det fra Mia Amalie Holstein, der er cheføkonom hos SMVdanmark.

- Tallene er problematiske, fordi de viser et billede af, at mange virksomheder er på økonomisk katastrofekurs og måske endda må tvangslukke, hvis ikke de får pengene, siger hun.

Snart er det sidst på måneden, og virksomhederne skal betale løn, regninger og andre faste udgifter. Men det kan måske slet ikke lade sig gøre, hvis ikke pengene kommer hurtigt.

- Mange virksomhedsejere sover dårligt om natten, fordi de ikke ved, om de kan betale deres regninger. Det er ærgerligt, at det er et bureaukratisk bøvl, der står i vejen for udbetalingen af pengene, siger hun.

Erhvervsstyrelsen: Pengene er på vej

Erhvervsstyrelsen siger i et skriftligt svar til TV 2/Fyn, at de arbejder hårdt på at få pengene hurtigst muligt frem til de virksomheder, der har ansøgt om kompensation:

- Vi kan desværre ikke oplyse en sagsbehandlingstid for udbetalinger. Ansøgningerne udbetales som udgangspunkt i den rækkefølge, de er modtaget. Sagsbehandlingstiden afhænger blandt andet af, om ansøgningen er korrekt udfyldt og dokumenteret, eller om den skal gennemgås nærmere, skriver de.

Det er fint, at de står der med alle deres løfter om hjælp, men hvis ikke de reagerer rimelig hurtigt, så bliver det et problem Thomas Bang Christensen, HardSoft Support

Erhvervsstyrelsen kan dog oplyse, at der er udbetalt penge både fra ordningen for selvstændige og kompensationsordningen for aflyste arrangementer og lønkompensationsordningen.

Kan ikke vente en måned

For små virksomheder som Thomas Bang Christensens er den lange behandlingstid særlig problematisk. Han frygter, at den manglende kompensation får alvorlige konsekvenser.

- Det er fint, at de står der med alle deres løfter om hjælp, men hvis ikke de reagerer rimelig hurtigt, så bliver det et problem. Så er jeg nødt til at overveje, hvad jeg så skal, siger han.

Hvem kan søge om kompensation som selvstændig eller freelancer Din omsætning eller B-indkomst har været mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned før coronavirus/covid-19

Du har maksimalt 10 fuldtidsansatte. Det betyder fx en medarbejder ansat på halv tid svarer til en halv fuldtidsansat etc. Virksomhedsejer og medarbejdende ægtefælle tæller ikke med i de 10 fuldtidsansatte

Du har et forventet tab på mindst 30 % som følge af coronavirus/covid-19

Du kan få kompensation for tabt omsætning fra og med den 9. marts til og med den 8. juni 2020. Læs mere om Erhvervsstyrelsen hjælpepakker her. Se mere

For ham hænger regeringens hjælpepakke og virksomhedens fremtid uløseligt sammen. Hvis ikke han får pengene inden en måned, må han vinke farvel til hverdagen som virksomhedsejer.

- Jeg kan kun vente en måned mere på pengene. Hvis jeg ikke får dem inden da, er den eneste mulighed for mig at søge om kontanthjælp, siger han.

Derfor håber han, at han inden længe har pengene i hånden, så han kan betale sine regninger.

- Så kan jeg sove med ro i sindet om natten igen, siger han.

