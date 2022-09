Fynboer har ulovligt sikret kyst - Nu skal sikringen muligvis fjernes

De 12 af høfderne er altså anlagt ud for sommerhusområdet, mens de sidste 35 høfder er opført af den landmand, der ejer Drejet.

Hvis kommunens politikere ikke stiller sig på grundejerforeningens og landmandens side, vil det betyde, at de formentlig i løbet af de næste par år for egne penge skal fjerne høfderne.

Samtidig vil de få lov til at sikre kyststrækningen ved at tilføre sand til kysten.

- Og så skal vi med jævne mellemrum bruge penge - og diesel - på at få noget sand kørt hertil. Det, synes vi, er ærgerligt, fordi det her virker. Og vi synes, det er spild af ressourcer, siger han.

Kristian Grønbæk Andersen erkender, at bestyrelsen, og dermed medlemmerne af grundejerforeningen, ved anlæggelsen af høfderne godt var klar over, at det var ulovligt.

Hvordan kan det så være, at I starter det projekt?

- Det ved jeg ikke. Det var bestyrelsen for 11 år siden.

Han erkender også, at selv om man godt ved, at høfderne er ulovligt opført, har man ikke overvejet at fjerne dem igen.

- Vi synes faktisk, det er en god idé at have dem, vi synes, det er en god idé at beskytte området, så det ikke eroderes væk. Og i særdeleshed så vi ikke risikerer, at den smalle tange eroderer, så resten af Drejet ikke er landfast med Fyn.

- Vi har bygget det, fordi vi synes, det løser en opgave. Nemlig den opgave, at der ikke sker yderligere erosion.

Han tilføjer, at hvis grundejerforeningen pålægges at fjerne høfderne, vil foreningen formentlig med jævne mellemrum lægge sand ud for at bibeholde hele kyststrækningen nogenlunde, som den er.

Han vurderer også, at der uden kystsikring årligt vil forsvinde omkring en halv meter af kysten.