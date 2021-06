Fynboerne vil sydpå: Vaccinen giver folk mod på at rejse igen

- Jeg synes, at vi mærker en stigende interesse, siger administrerende direktør hos Gislev Rejser, Poul Andersen og fortsætter:

- Især nu hvor mange er blevet vaccineret og udmeldingerne om europæisk coronapas er kommet. Det giver folk mod på at booke og generelt at komme ud og rejse igen.

Udenlandsrejser hitter

Hos Gislev Rejser er det især vaccinerne, der giver rejserne luft under vingerne.

- Vi kan mærke at interessen stiger i takt med, at flere og flere bliver vaccinerede. Vores kunder er typisk 50 år og opefter, og de fleste af dem er færdigvaccinerede. Det giver bare mere mod på at komme ud og få oplevet ting igen, siger Poul Andersen.

Og når de rejselystne fynboer leder efter sommerens rejser, er det især de varme himmelstrøg sydpå, der trækker.

- Udenlandsrejser til Europa, særligt Spanien og Italien, er meget populære. Og noget af det vi sælger mest af er krydstogter på de europæiske floder, siger han.

Den øgede interesse for at komme udenlands, erstatter dog ikke helt lysten til at holde ferie i Danmark. Poul Andersen fortæller, at også rejser til Bornholm, Ærø og Skagen er i høj kurs.

- Det er destinationer vi faktisk har solgt meget af i hele coronaperioden, også inden landet begyndte at åbne mere. Og her er forsamlingsloftet jo også ændret nu, så de større grupperrejser kan igen lade sig gøre.

Rejs uden karantæne

Danskere kan lige nu rejse til en række lande og regioner i Europa, uden at man ifølge loven skal gå i karantæne, når man kommer hjem.

Ifølge Udenrigsministeriets rejsevejledninger gælder det blandt andet dele af Spanien, Portugal og Italien. Der kan rejses til hele Polen, Bulgarien og Malta. (se også faktaboks herunder)

Udover Gislev Rejser melder flere andre rejseselskaber, blandt andre Både Bravo Tours og Jysk Rejsebureau, at især rejser til Sydeuropa har interesse lige nu.

Men det er forventningen, at rejser til andre steder vil boome, når Udenrigsministeriet åbner for rejser flere steder hen.

Fredag fik danskerne et nyt digitalt coronapas, der kan tilgås via en app på en smartphone.

Den nye app kan bruges fra 1. juli ved rejser i EU, og vil gælde som officiel dokumentation for, at man enten er testet negativ, vaccineret eller er immun, fordi man har været smittet.