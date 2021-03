Fynsk festival afslører endnu et hovednavn

Selvom festivalerne indtil videre ikke er en del af en officiel genåbningsplan, fortsætter flere alligevel med at booke kunstnere.

Og tirsdag har Midtfyns Festivalen tilføjet endnu et navn til plakaten, nemlig rockbandet Magtens Korridorer.

- Der er ingen tvivl om, at vi skal have strammet bardunerne og slået pløkkerne ekstra hårdt i, når Magtens Korridorer fyrer op under teltdugen. Vi er stolte over, at de har valgt at lægge vejen for Midtfyns Festivalen, siger festivalleder Kim Skovby Klindt i en pressemedddelelse.

Læs også Fynsk festival præsenterer nyt navn – men de største festivaler afventer

Bandet er blandt andet kendt for numre som 'Milan Allé', 'Lorteparforhold' og 'Pandora' og gæster festivalen 4. september.

Festival rykket

Den midtfynske festival plejer ellers at rejse scenen i maj, men har taget konsekvensen af et usikkert coronaår og rykket den til efteråret.

Det betyder, at den i år løber af stablen 3.-4. september på Dyrskuepladsen i Ringe.

Læs også Shubidua-Bundesen hyldes på fynsk festival: - Medbring både kiks og kleenex

Flytningen har givet festivalen ro i maven til at fortsætte planlægning. Og Magtens Korridorer er da heller ikke det første navn, der er blevet præsenteret i år.

På plakaten kan man allerede finde kunstnere som Sanne Salomonsen, Hardinger Band, Juncker, Blues Brothers Souvenir, Lasse Helner og Lara Luna.