Fynsk frugtavler har ikke avlet arvtagere: - Mine to døtre har ikke den interesse

Man siger, at æblet ikke falder langt fra stammen, men ingen af børnene har lyst til at overtage plantagen, når frugtavler Jan Jager fra Nr. Broby går på pension.

- Mine to døtre har ikke den interesse, så det bliver det ikke, siger han.

Danske frugtavlere er ved at være oppe i årene. I gennemsnit 59 år. men der er for få, der er interesserede i at købe plantagerne og drive dem videre.

- Jamen så forsvinder de her træer, og så bliver det lagt ud til noget andet. Og det så er traditionelt landbrug med lidt korn, eller om det er nogen, der vil have det, jeg kalder en mini zoo med nogle heste eller nogle forskellige ting, det må fremtiden vise. Men der er jo sat en stor kapital i selve plantagen, og det vil jo være lidt synd, når det er så god en kvalitet, man kan producere, siger Jan Jager.

Slut med dansk frugt i supermarkederne

Interesseorganisationen Dansk Gartneri hejser nu et advarselsflag. Hvis udviklingen fortsætter, vil det om 10 år være slut med dansk frugt i supermarkederne.

- Vi ved notorisk, at dansk frugt har mindre pesticid. Vi ved også, at forbrugerne faktisk efterspørger noget, der er troværdigt, lokalt produceret, hvor de har en mulighed for at kigge ind i produktionsprocesserne. Så på mange måder er det jo et problem, og det er jo klart i en tid, hvor der er krig i Ukraine, og hvor man taler meget om selvforsyning, så er det jo heller ikke helt uvæsentligt, om et land har adgang til produktion af friske råvarer, siger direktør i Dansk Gartneri Jesper Beinov.

Politikerne er opmærksomme på problemet. Sidste år vedtog Folketinget en støtteordning til generationsskifte i landbruget. Gartnere under 40 år kan få op til 750.000 kroner.

- Der er blevet vedtaget et landbrugsforlig sidste år, hvor der er mulighed for et generationsskifte, men det kræver, at EU siger god for det, og vi venter stadigvæk på EU-Kommissionen. Så vores appel er, at fødevareminister Rasmus Prehn rejser det her over for EU lige efter sommerferien, så vi kan komme igang, siger Jesper Beinov.

Det skal implementeres nu

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) er på sommerferie og kan ikke træffes. Venstres fødevareordfører Erling Bonnesen vil nu have ministeren til at fremskynde processen i EU efter sommerferien.

- Jeg tager sagen med på det næste forligskredsmøde om 14 dage. Det kan kun gå for langsomt med at få det her implementeret. Det er aftalt, det er besluttet, og vi er i øjeblikket ved at få det implementeret igennem EU. Og det skal bare på plads nu som i nu, siger Erling Bonnesen.

Jan Jager tager endnu en tørn de nærmeste år. Han ved, at det slutter en dag, og så skal gården sælges. Han håber, det bliver til en, der vil drive plantagen videre.

- Der er faktisk en fuglerede i hver eneste række, når vi beskærer æbletræerne, hvor vi kan se, at der har været fugle i. Det er der altså ikke i en kornmark. Så man mister en utrolig stor del af kulturlandskabet, hvis man ikke har mangfoldigheden, siger Jan Jager.

Sidste år var frugtavlerne plaget af et koldt forår. Det fik en fynsk frugtavler til at hente forstærkning i form af 1800 humlebier.