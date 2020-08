Fynsk by klar til finalen om at blive Årets Landsby

Den sydfynske landsby Haastrup er med i kampen om at blive Årets Landsby 2020. Det oplyser Landdistrikternes Fællesråd, som står for at uddele prisen til september.

Haastrup har ligesom to andre nominerede landsbyer udmærket sig ved at komme godt igennem coronakrisen.

- Vi har både læst om hjælpekorps, gratis madudbringning, frivillig børnepasning, kreative arrangementer og nye fællesskabsformer. Jeg er dybt imponeret og rørt over, hvor stærkt et samfundssind de enkelte lokalsamfund har udvist - både i forhold til at forebygge isolation og ensomhed under nedlukningen og i forhold til at udvikle praktiske sikkerhedsnet under alle landsbyens borgere, siger formand for bedømmelseskomitéen Carsten Hansen, der tidligere har været socialdemokratisk minister for by-, bolig og landdistrikter samt valgt til Folketinget på Fyn.

Hvorfor er byen nomineret?

Bedømmelseskomitéen med Carsten Hansen i spidsen kommer på besøg i Haastrup 6. september, hvor den vil kigge nærmere på, hvordan byen har arbejdet med ensomhed blandt særligt udsatte.

Nominering Den sydfynske landsby Haastrup ligger nord for Faaborg og har 325 indbyggere. Under coronakrisen har landsbyens fællesskaber ageret ved at løfte i flok. Frivillige har bragt den lokale købmands varer ud til utrygge og udsatte medborgere, mens byens egne festivaler blev gentænkt og gjort coronavenlige. Og så har der ad flere omgange lydt trompetspil over landsbyen under nedlukningen. Haastrup har egen trompetist, der bidrog til at holde humøret oppe ved at spille trompetspil fra landsbyens kirketårn. Kilde: Landdistrikternes Fællesråd

26. september kåres vinderen af prisen som Årets Landsby 2020. Foruden Haastrup er Bjergsted på Sjælland og Borris i Jylland nomineret.

Årets Landsby-prisen er blevet uddelt siden 1995, og det er 24. gang, prisen uddeles. Kun byer med færre end 1.200 indbyggere kan nomineres - Haastrup har 325. Korinth og Bagenkop har blandt andre tidligere vundet prisen.