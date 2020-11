Fynsk kommune aflyser handicappris - der er ingen indstillinger

Faaborg-Midtfyn Kommune aflyser Handicapprisen 2020. Aflysningen sker først og fremmest, fordi der ikke er kommet nogen indstillinger til prisen.

Desuden umuliggør coronarestriktionerne den normale prisoverrækkelse, som i år skulle være foregået 3. december.

Handicaprådet i Faaborg-Midtfyn Kommune uddeler ellers prisen for at hylde en person, en virksomhed eller en forening, og sidste år var det Landsbyfællesskabet Ølsted, der løb med den.

Aflysningen ærgrer formanden for Handicaprådet, Kristian Nielsen (V).

- Vi ved, at der i Faaborg-Midtfyn er mange ildsjæle, som hver dag gør en stor indsats for at gøre livet nemmere, sjovere og bedre for de af vores medborgere, som har et handicap.

- Men uden muligheden for at afholde en prisoverrækkelse og uden indstillinger fra borgerne må vi konstatere, at det er bedre at vente til 2021, hvor corona-situationen forhåbentlig er en helt anden og ikke spænder ben, udtaler Kristian Nielsen.

