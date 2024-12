Fynsk kommune bryder loven med åbne øjne

- Det er sjovt, og der er god stemning. Der er mange, der hepper på hinanden, siger Aicha Selles fra Odin Warriors.

Også arrangørerne bag dagens finale er fuldt tilfredse.

- Vi har haft en helt fantastisk dag med god stemning og nogle meget dygtige børn og unge. De har været virkelig dygtige til at finde løsninger på alle udfordringerne, og de har heppet på hinanden, så stemningen har været i top, siger Louise Overgaard, der er generalsekretær for Coding Pirates.

Odin Warriors gik ikke derfra med en pris, men var blandt de tre nominerede til Marketingsprisen, som går til det hold, der er bedst til at vise deres projekt frem - med flest informationer og på flest mulige måder.

Men for 13-årige Aicha Selles var det heller ikke priserne, der trak i hende.

- Jeg tog med for at motivere vores hold og være der for vores hold. Have det sjovt og gøre vores bedste, fortæller Aicha Selles, der deltog sammen med 11 andre skoleelever fra Odinskolen i Odense.

Vinderne af Championprisen blev GIFFL fra Sjælland, som nu får mulighed for at deltage i de internationale konkurrencer. Sidste år gik tre danske hold videre og rejste til henholdsvis Houston, Boston og Bodø.

- Jeg glæder mig til at se nogle af innovationspriserne komme ud i livet og til at se de hold, der skal ud i verden nu og kæmpe for Danmark, siger generalsekretær for Coding Pirates, Louise Overgaard.