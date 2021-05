Fynsk lottovinder vil svømme med hvidhajer

Det er tredje gang i år, at en heldig spiller fra Faaborg-Midtfyn kan kalde sig millionær efter at have spillet med hos Danske Spil. De to første vindere spillede dog Eurojackpot, hvor den ene vinder var en PLUS-abonnent, der vandt 1.895.847 kroner i januar, mens den anden vandt 2.642.318 kroner i februar og spillede med fra Butik'en Kværndrup.