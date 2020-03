Fynsk rejseselskab er presset: Sender ansatte hjem i næste uge

Aflyste flyafgange og rejser. Lukkede lufthavne, grænser og hele lande. Der er ingen tvivl om, at coronavirussen har resulteret i en af de største kriser i Danmark og hele verden siden Anden Verdenskrig.

Hos det fynske rejseselskab Gislev Rejser er direktør Poul Andersen klar over, at rejsebranchen - ligesom mange andre brancher - er hårdt presset som følge af coronakrisen.

- Jeg sover trods alt ganske udmærket om natten vidende, at Gislev Rejser er en sund og stærk virksomhed, og at vi kommer igennem det her, siger Poul Andersen til TV 2/Fyn.

Sender ansatte hjem

Når det er sagt, har Gislev Rejser planer om at sende en del af sine 40 medarbejdere i Ringe hjem i næste uge, hvor det meste flytrafik verden over forventes at blive indstillet.

- Vi kommer til at se på de lønkompensationsordninger (fra regeringen, red.) og kommer til at sende folk hjem i løbet af næste uge, siger Poul Andersen.

2020 startede ellers godt, fortæller rejseselskabsdirektøren, der dog ligesom mange andre blev fuldstændig overrasket over, hvor stor betydning coronakrisen har fået på hele samfundet.

- Det ramte os meget hurtigt, og der er ingen, der ved, hvor længe det står på endnu, siger Poul Andersen, der endnu engang forsikrer om, at Gislev Rejser agter at vende stærkt tilbage, når krisen er ovre.

- Vi er ikke konkurstruet, men det påvirker hele branchen, og det er vigtigt, at regeringen er lydhør for de input, vi kommer med, siger Poul Andersen.

Styrker Rejsegarantifonden

I første omgang er regeringen og Folketingets partier klar til at bruge et trecifret milliardbeløb på at støtte erhvervslivet, heriblandt rejseselskaber.

Eksempelvis styrkes Rejsegarantifonden med en statslig garanti på halvanden milliard kroner for at hjælpe rejseselskaberne.

Ni danskere er døde, mens de var smittet med covid-19, viser de seneste tal fredag eftermiddag fra Sundhedsstyrelsen.