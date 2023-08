Fynsk vidundermiddel mod psoriasis fjernet fra markedet efter brøler

To til tre procent af befolkningen er ramt af den kroniske hudsygdom psoriasis, og tilbage i Hesselager på Østfyn er Torben Grodt Petersen godt træt af situationen.

Den særlige lyserøde creme har gjort ham fri for kløe og skæl, men ifølge ham sender rent bureaukrati ham nu igen på markedet for at finde et alternativ.

- Der findes ikke noget andet, som er tilsvarende godt. Bureaukratiet stopper fornuften i den her sag. Det er bureaukrati – men det virker jo for fanden, siger en frustreret Torben Grodt Petersen.

I Faaborg Pharma forsikrer Ditte Duus Gjessing, at det ikke kommer til at få betydning for virksomheden rent økonomisk, at de har måttet fjerne den lyserøde creme fra markedet.

- Det vi er mest ærgerlige over, er de mennesker, som kommer til at stå uden det her produkt.

Projektlederen fortæller, at de taler med alle de kunder, der henvender sig, og at man er velkommen til at kontakte dem, hvis man har spørgsmål.

Faaborg Pharma er nu ved at finde ud af, hvad de skal gøre i sagen.