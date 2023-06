Fynsk vinavler glæder sig over tørke og varmt vejr

Markerne på Horne Land tørster efter regnvand.

Men står det til vinbonde Leif Ganderup, der driver Kimesbjerggard Vingaard, så står regn overhovedet ikke på ønskelisten foreløbig.

Vinstokkene stortrives nemlig i det sydlandske klima, som vi har for tiden.

- Vinstokke skal jo klare temmelig lang tid med høj varme. Jeg håber, at vi fortsætter med at have det her vejr, som vi har nu, siger Leif Ganderup og fortsætter:

- Og så om små ti dage må det godt begynde at regne.

De gamle vinstokke har et stort rodnet, der rigeligt forsyner dem med væske. Kun hvis tørken varer meget længe, kan det blive nødvendigt at vande de yngre vinstokke.

Lige nu er vinstokkene ved at blomstre, og derfor kan regn og fugtig varme ødelægge høsten.