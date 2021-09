Fynske dyreinternater bugner med kæledyr: - Vi har aldrig haft så mange dyr

Afhængige af frivillige

For både Ringe Dyreinternat og Fyns Internat er det dagligt en kamp at få logistikken til at gå op. Lige nu er Fyns Internat nødsaget til at tage drastiske metoder i brug.



- Lige nu flytter vi dyrene rundt i hele landet alt efter, hvilket internat der har plads, og vi trækker hårdt på den frivillige arbejdskraft, fortæller Lene Frahm.

Hos Ringe Dyreinternat tager man slet ikke imod flere katte eller killinger.

- Vi afviser lige nu at tage imod flere katte. Vi har ikke mere plads, siger Karin Sørensen.

Både Karin Sørensen og Lene Frahm opfordrer kommende ejere af kæledyr til at tænke sig om en ekstra gang, inden de tager kæledyret med hjem.



- Fynboer som vil anskaffe et kæledyr, skal kraftigt overveje at få det fra et internat. For på Fyn bugner dyreinternaterne af dyr, som trænger til kærlighed og et nyt hjem, fortæller Lene Frahm