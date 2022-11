Fynske landmænd holder vejret: Nu skal klimaet på forhandlingsbordet

Over 30 kilo drivhusgas per kilo kød.

- Det er en temmelig højt procent.

Som kvægavler er Merete Hjorth Pedersen bevidst om det. Men det kan ikke rigtig være anderledes, mener hun.

TV 2 Fyn møder hende på gården nær Faaborg, hvor hun indtil 2007 havde 60 malkekvæg gående. Siden har hun avlet kvæg, der slagtes, når de rammer en vægt omkring 800 kilo.

Oksekød er blandt de mest klimaskadelige fødevarer. Så hvad gør man som kvægavler, hvis politikerne på Christiansborg vælger indfører en CO2-afgift for landbruget?

Efter valgkampens meldinger fra partierne er det ikke et usandsynligt scenarie for de fynske landmænd.

Hvordan måler en landmand sin klimabelastning?

Onsdag mødtes Merete Hjorth Pedersen og 59 andre fynske landmænd i Svendborg med klima og CO2 på dagsordenen.

Blandt andet for at blive klogere på, hvordan man kan måle klimabelastningen på hver enkelt bedrift.



- Det er for spændende til at lade være, lyder det fra den sydfynske kvægavler.

Og selvom mange landmænd er skeptiske over for en CO2-afgift, gælder det om at være klar.

- Sådan at man kan lave en plan for, hvor man ønsker at komme hen, og hvilke tiltag man konkret kan arbejde med, fortæller Lars Holm, der er landbrugsdirektør i Nykredit.

Grøn omstilling på forhandlingsbordet

På Christiansborg bliver landbruget et af de centrale punkter, når i regeringsforhandlingerne torsdag tages op igen. I et nyt kapitel hvor klima, natur, miljø og grøn omstilling er i fokus.

Når det kommer til landbruget og spørgsmålet om, hvorvidt der skal indføres en CO2-afgift, så er langt de fleste partier for idéen.

Imod er Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige - og Danmarksdemokraterne, som har meldt sig ud af regeringsforhandlingerne. De øvrige partier er tilhængere af en afgift.

Det centrale spørgsmål er derfor, hvordan en mulig CO2-afgift på landbruget skal skrues sammen. Hvor høj skal den eksempelvis være, hvem skal betale for hvilke slags udledninger - og skal der eksempelvis være en modregning for udvalgte områder?

Ekspertanbefalinger udskudt til det nye år

Netop hvordan man kan sammensætte en smart CO2-afgift for landbruget, er en ekspertgruppe blevet bedt komme med deres bud på.

Anbefalingerne skulle have ligget klar i efteråret, men arbejdet blev sat på pause på grund af Folketingsvalget. Nu ventes anbefalingerne at komme i det nye år.

Torsdag når den grønne del af forhandlingerne begynder, ventes Moderaterne og Venstre at møde op som de første to partier.

Både V og M har meldt ud, at man vil vente og høre ekspertgruppens anbefalinger, før man tager beslutninger om, hvordan udformningen af en CO2-afgift for landbruget bør se ud. Det samme gælder for Socialdemokratiet, som leder ved forhandlingsbordet.

Hos den sydfynske kvægavler Merete Hjorth Pedersen er der et budskab til politikerne:

- Kunne de blive enige om at lave et eller andet fundament, de kan stå på - uanset hvor mange der så kommer ind i regeringen. Det er egentlig den vej, vi vil. Det vil være mest optimalt for Danmark.

Forhandlingerne har fokus på klima, natur, miljø og grøn omstilling ind i den kommende uge.