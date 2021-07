Fynske Maja Jager mangler blot OL-medalje: - Vil være ubeskriveligt

Blandt de første udvalgte danskere

Hun har dog svært ved at vurdere sine chancer for en topplacering, da hun stort set ikke har dystet mod de stærke asiatere, siden coronapandemien brød ud i begyndelsen af 2020.

- Det er svært at sige, da ingen har set de asiatiske lande i to år. Især i bueskydning hvor få pile afgør, om det går den ene eller anden vej. Men jeg føler mig godt skydende og er blevet bedre og bedre i turneringerne, så jeg glæder mig til at skyde mod de bedste.

Hun var blandt de første danskere til at score adgangsbillet til Tokyo, og hun har dermed kunnet forberede sig i to år.

- Det har betydet, at jeg prøvede at toppe allerede frem mod sommeren 2020, og så har jeg været i opbygningsperiode en gang til i år.

- På den måde kunne jeg lære af året forinden og havde muligheden for at justere udstyr, blandt andet trækstyrken på buen. Det kunne kun lade sig gøre, fordi vi fik et ekstra år, fortæller den 29-årige Jager.