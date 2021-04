Gaderæs gør borgere utrygge: Føler ikke, at politiet lytter

Ræs flere steder

Det ærger Peter Birklund, at politiet ikke har sat en stopper for gaderæset. For det påvirker ikke kun borgerne i industrikvarteret, mener social- og sundhedsassistenten.



- Jeg synes, det er stort problem, også fordi at det ikke blot er noget, som sker her i industrikvarteret. Når jeg kører rundt i Ringe-området, så ser jeg, at de kører og varmer op, og jeg har borgere, der fortæller mig, at nu kan de høre, at de begynder at køre igen. Så det er jo et generelt problem, som der er i området, siger Peter Birklund.