Gaderæs i Ringe igen: - Vi håber, der kan komme et lovligt alternativ

- Jeg forstår godt, at unge mennesker har brug for at dyrke en hobby, men det skal ske under lovlige og sikre rammer, siger Mathias Mose Olesen, der er medieansvarlig hos Racedays.

Utrygge borgere

De mange tilfælde af gaderæs skaber stor utryghed hos de borgere, der færdes i området.

- Det er offentlig vej, og det er ulovligt at køre ræs her, siger Peter Birkelund, der i sidste weekend var på vej hjem fra sit arbejde som sosuassistent.