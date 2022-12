Gæsterne vælter ind: Rekordår for Egeskov Slot

2022 er det mest besøgte år i Egeskovs historie. Mere end 276.000 gæster har besøgt den fynske attraktion indtil videre.



- Det, der er lykkedes, er at der er kommet flere turister, det har givet meget. Både danskere der er blevet hjemme i år, men også tyske turister, siger Henrik Neelmeyer, direktør Egeskov.

Men den fynske attraktion har også prøvet at forlænge sæsonen, ved at holde åbent for første gang i vinterferien og i påsken. Og det har i følge Henrik Neelmeyer virkelig givet pote.

- Det at vi laver nye aktiviteter hele tiden, det gør at folk får øje på Egeskov, siger Henrik Neelmeyer

Alene til julemarkedet kom der mere end 32.500 besøgende, det mest besøgte julemarked til dato.

- Vi var meget nervøse for at inflationen ville lægge en dæmper på folks lyst til at komme ud. Men vi slog ny rekord, så det er fantastisk, siger Henrik Neelmeyer

Sæsonen er ikke slut endnu og den 10. december åbner "Egeskov – Leg og udstillinger", som er det nye vintertilbud, og Egeskov håber at runde 280.000 gæster inden julemåneden er omme.

- Vi skal blive ved med at finde på nye ting, der kan lokke gæsterne til. Vi har flere ting på vej jeg ikke vil afsløre lige nu, siger Henrik Neelmeyer, direktør Egeskov

Det hidtil mest besøgte år på Egeskov var i 2018 med 255.000 gæster. I 2021 besøgte kun 215.000 gæster Egeskov.

Næste år bliver Robbie Williams også en af de mange gæster på Egeskov, når han spiller på Heartland 2023