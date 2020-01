Gartner køber 400 år gammel fynsk kro

Inden længe bliver der skrevet et nyt kapitel i den knap 400 år lange historie om Brobyværk Kro.

Kroen er nemlig netop kommet på nye hænder. Det sker efter kroparret Anne-Lise og Ib Jørgensen i næsten 13 år har forsøgt at sælge kroen, som de overtog i 1988 fra Ib Jørgensens forældre.

Kroen er fra 1645 og har siden 1732 haft status som en af landets kongelige privilegerede kroer, og det er lykkedes Anne-Lise og Ib Jørgensen at sælge livsværket til en lokal køber.

Køberen er Claus Feldborg fra det fynske gartneri Feldborg A/S.

Han overtager kroen officielt 15. februar, og fortæller til TV 2/Fyn, at han altid har drømt om at have et lille hotel eller en kro.

- Jeg er rigtig glad for god mad og da jeg opdagede, at det var muligt at købe kroen, faldt det helt naturligt, at gå ind og overveje det seriøst, siger Claus Feldborg.

Indtil videre vil Claus Feldborg ikke afsløre, hvordan han vil drive kroen, men et skønhedsløft skal der til.

- Både på bygninger og på hele konceptet tror jeg, vi kan løfte det til et højere niveau end det har været de seneste par år, vurderer den nye kroejer.

Prisen for kroen holdes hemmelig, men kroen var sat til salg for 7,5 millioner kroner.

