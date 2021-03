Gitte tør ikke genåbne sin garnbutik: - Ordre via sms har mangedoblet min omsætning

- Jeg har haft store overvejelser, og min mavefornemmelse siger mig, at jeg skal vente.

Sådan lyder det fra Gitte Bekkelund, indehaver af garnforretningen By Bek i Faaborg. Selvom hun tilhører den gruppe af selvstændige forretningsdrivende, som har fået tilladelse til at genåbne, bliver det ikke i denne omgang. Det er der flere grunde til. Blandt andet at der efter seneste nedlukning opstod meget lang kø, og hun havde 90 kunder inde i butikken på fire timer.

- Jeg tør simpelthen ikke. Flertallet af mine kunder kommer fra andre byer, så jeg vil ikke kunne lave en lokal åbning. Jeg vil være alt for farlig at besøge. Derfor venter jeg nogle uger og ser, hvordan det ser ud til den tid, siger Gitte Bekkelund.

Succes med sms

Der er endnu en grund til, at By Bek ikke åbner endnu.

Det går nemlig rigtigt godt med at sælge garn og strikkeopskrifter uden åben dør. Ganske vist er det nedsatte varer, så fortjenesten er ikke prangende, men hjulene holdes i gang.

Gitte Bekkelund bruger såmænd gammeldags sms til at modtage ordrer på, og så sendes garnet afsted med posten. Sms-shoppen er ikke en corona-opfindelse, den har eksisteret i flere år, men er i dén grad kommet til sin ret under nedlukningen.

- I sidste uge knoklede jeg i døgndrift, sov tre timer om natten og havde en omsætning, der svarede til en måned under normale forhold. Så det kan lade sig gøre, siger Gitte Bekkelund.

Glad for instagram

Når det går så godt i butikken på trods af corona og nedlukning, skyldes det flere faktorer. Dels at danskerne under nedlukningen strikker som aldrig før, så Gitte Bekkelund oplever stor efterspørgsel på garn og strikkeopskrifter. Dels at Gitte Bekkelund dagligt bruger adskillige timer på Instagram og Facebook. I de tre år hun har haft sin butik, har hun fået tæt på 4.000 følgere på Instagram.

- Det er altså mange for sådan en lille butik som mig. Det er de kunder, som har holdt mig flydende her under nedlukningen, siger Gitte Bekkelund, som håber, at kunne annoncere sin genåbning om nogle uger.

